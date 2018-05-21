Selçuk’ta üçüncü caminin temeli atıldı

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, kampüste faaliyette bulunan cami sayısının bu cami ile beraber üç olduğunu belirtti. Camilerin medeniyet tesisinde büyük önemi olduğuna değinen Prof. Dr. Mustafa Şahin, ”Günümüzde en başta Müslüman dünyası olmak üzere insanlık çok büyük inanç ve düşünce sorunları yaşamaktadır. Dinin ve İslam’ın öğretilmediği bir ortamda din adı altında çok yanlış işler ve icraatlar yapılmaktadır ve maalesef kötü niyetli insanlarında teşvik ve destekleriyle İslam ile terör bugün yan yana anılır hale gelmiştir. Yeryüzünde teröre en çok karşı çıkacak inanç ve düşünce İslam inancıdır ama bu istismar ediliyor. Yanlış İslami algıların ortadan kaldırılması noktasında İslami ilimler Fakültesi ile birlikte buranın bir mektep, bir okul, bir eğitim yuvası halinde faaliyet göstermesi için elimizden gelen bütün imkânları tahsis edeceğiz. Bu konudaDiyanet İşleri eski Başkanı Sayın Mehmet Görmez’in emeği ve katkılarını yadsımamak gerekir ” dedi.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise, “Hepimiz biliyoruz ki camilerin, mescitlerin inşası yeryüzünde tevhidin alameti farikasıdır” diyerek sözlerine başladı. Dinin, İslam’ın bir medeniyet görüntüsü olarak yeryüzüne ulaştığını İslam merkezlerinin ortaya çıkmasının mimari, teknoloji ve bilgi birikimiyle değerlendirildiği zaman önemli olduğuna değinen Poçanoğlu, “Mübarek vakitte böyle bir caminin temelini atmak hepimiz için büyük bahtiyarlıktır” şeklinde konuştu.

Konya Selçuklu Müftüsü Nusret Karabiber, caminin yapılış aşamasının nasıl geçekleştiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun yaptığı dua ile caminin temeli atıldı. Temel atma törenine, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Konya Selçuklu Müftüsü Nusret Karabiber, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, Genel Sekreter Yardımcıları Atilla Yılmaz, Tevfik Sayın, daire başkanları, dekanlar, hayırseverler ile çok sayıda vatandaş katıldı.