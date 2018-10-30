Selçuk'ta Uluslararası Mühendislik Teknolojileri konferansı

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından “International Conference on Engineering Technologies-ICENTE'18” Uluslararası Mühendislik Teknolojileri konferansı gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Konferanslar hem bilimsel etkinliklerin ve çalışmaların ortaklaşa düzenlediği tartışıldığı mekânlar olmasının yanında hem de sosyal ve kültürel etkinliklerinde anlatıldığı bölgenin tanıtıldığı önemli buluşmalardır. Arkadaşlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz ve yeni akademisyenlerimiz için yapılan tüm faaliyetleri bizler, açısından son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim. İkincisi düzenlenen bu konferansa emek veren fakültedeki dekan arkadaşlarımıza organizasyon komitesindeki bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz kendi bünyesinden düzenlenen çalışmalara hem maddi destek vermenin yanında hem de onlarla beraber olmanın manevi desteğini de sunmaya çalışıyor. Selçuk Üniversitesi 43 yıllık köklü bir geçmişiyle mühendislik dalındaki çok önemli tecrübeleriyle hem bölgemize hem ülkemize büyük hizmetler yapmış o hizmeti de sürekli sürdürebilecek gençler yetiştirmenin mutluluğu içerisindedir. Selçuk Üniversitesi, kadim kültürlerin sunduğu evrensel değerlerden ışık alabilen bilimsel, etkinliği ön plana çıkartan, çağdaş eğitim ve öğretim metotlarını gereğiyle kullanan kendisini yenileyen, bağımsız araştırma yapabilen, ahlaklı, faziletli en önemlisi de erdemli insanlar yetiştirmeyi kendisine eğitim felsefesi olarak ortaya koymuştur. Eğitim felsefesinin yanında üniversitelerin sahip olduğu bölgeye sunabileceği katkılarla birlikte sürekliliği olan bir Ar-Ge kültürünün de yerleşmesi için hem akademisyenlerimizle hem de akademisyenlerimizin verdiği desteklerle sanayiyle beraber çok projeler sürdürmüş bulunuyor. Üniversite olarak kendimize belirlediğimiz öncelikle alanlar arasında yenilenebilir bir enerji sürdürülebilir bir tekniği ama en önemlisi yeni toplantıların arttırılması süreci vardır. Bu toplantının kısa bir zaman olmasına rağmen uzun zamanlarda elde ettiğimiz tecrübeleri birbirimize aktardığımız bunlardan faydalanabildiğimiz ve anlayabildiğimiz bir toplantı olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür diyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tarakçıoğlu ise, “İkincisi düzenlenen Uluslararası Mühendislik Teknolojileri konferansının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Prof. Dr. Tarakçıoğlu, ‘İntörn Mühendislik' uygulamasında Türkiye'de öncülük ettiklerini belirterek Teknoloji Fakültesi'nin 10 yıllık süreçteki kazanımlarından bahsetti.

“Konferansa 124 üniversiteden 303 bildiri gönderildi”

Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, “İkincisini düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Mühendislik Teknolojileri Konferansını her yıl düzenli olarak biri yurt dışında biri yurt içinde olmak üzere konferans düzenliyoruz. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri konferansını huzur ve hoşgörü başkenti olan Konya'da düzenlemekten ve Selçuk Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Konferansımıza 124 üniversiteden toplamda 303 bildiri gönderilmiştir. Onlardan şu anda 49'u yabancı olmak üzere 163 katılımcı bildirilerini sunacaktır. Başarılı bir konferans olacağını düşünüyorum. Özellikle bu konferanslara ev sahipliği yapan SÜ Teknoloji Fakültesi olarak pek çok çalışmalara öncülük yaptığımız gibi özellikle ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve çok sayıda sanayi kuruluşlarıyla üniversite- sanayi iş birliğini sağlamada da öncülük yaparak 2016 yılından beri ‘İntörn Mühendislik' uygulamalarını da başarılı bir şekilde yürüten fakültemiz inşallah mühendislik alanında bu konferanslarda da öncü olmaya devam edecektir. Konferansımızın temel amacı; mühendislik alanlarındaki en son bilgi ve yenilikleri paylaşmak ve temel tartışma ortamı sağlamaktır. Bu fırsatta akademisyenlerimiz, bilim insanlarımız, araştırmacı arkadaşlarımız, mühendislik disiplinin farklı alanlarındaki bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsatı bulacaklardır. Bu bağlamda konferansımızın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini temenni ederim. Özellikle hazırlık sürecinde destekleriyle bize güç veren başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin'e gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Düzenleme Kurulu Bilim Kurulu ve Teknoloji Fakültesi'ndeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş tarafından Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara'ya plâket takdiminde bulunuldu. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Acarer moderatörlüğünde; Newyork Şehir Üniversitesi Prof. Dr. Abdullah Uz Tansel, Okan Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Fahri Ozok ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Erol İngilizce sunumlarda bulundu.

Konferansa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tarakçıoğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, Newyork Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Uz Tansel, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fahri Ozok, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Erol, dekanlar, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.