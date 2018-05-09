Selçuk’ta Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü imzalandı

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesinden 8. üniversitenin kurulması sürecinin dün yasalaştığını ve Konya Teknik Üniversitesinin kurulduğunu söyledi. Şahin, düşünce ve teorinin bir ürüne dönüşmesi sürecinde, sanayicilerin en büyük ortakları, en büyük paydaşları olduğunu vurguladı.

Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Köşkünde düzenlenen toplantıda Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, iş adamları ile bir araya geldi. Rektör Şahin, toplantıda Selçuk Üniversitesinin var olan durumu, üniversite bölünme süreci, bu sürece yaklaşım ve beklentilerini paylaştı. Rektör Şahin, Selçuk Üniversitesinin 97 bin öğrencisi olduğunu ve bünyesinden 7 tane üniversite çıktığını ifade ederek, “Bunlardan Necmettin Erbakan Üniversitesine 3 önemli ve en eski fakültemizi verdik. O bölünme tarihinde 84 bin öğrencimiz vardı. O bölünmeyle 66 bine düşmüştük ama bugün yeniden 5- 6 yıl içerisinde 97 bine ulaştık. Bugün yeniden bölüneceğiz inşallah. 20-21 bin öğrencimizi tekrar Konya Teknik Üniversitesine vereceğiz” dedi.

"Düşünce ve teorinin bir ürüne dönüşmesi sürecinde, sanayiciler en büyük ortaklarımız, en büyük paydaşlarımız"

Düşünce ve teorinin bir ürüne dönüşmesi sürecinde, sanayicilerin en büyük ortakları, en büyük paydaşları olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Bir ürün ortaya koymak, bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan fikir, düşünce ve teorinin bir ürüne dönüşmesi süreci, işte bu süreçte sizler bizim en büyük ortaklarımızsınız, en büyük paydaşlarımızsınız. Çünkü ürünü üreten, sanayiyi çalıştıran, piyasaya hakim olan sizlersiniz. Bizim teoride ürettiğimiz fikir ve düşünce belki bir örnek ve numunesini de üretir, laboratuvarımıza koyarız ama bunun hayata geçmesi için sizlerin devrede olması şart. Siz yoksanız üniversite bu görevini icra etmede bir hiç. Bu açıdan sizlere meramımızı anlattık ve karşılık buldu. Bugün en büyük 35 sanayici ve yatırımcımız bu salonda. Hepinize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bizim katma değeri yüksek, hatta nihai hedefi ülkenin cari açığını kapatacak işler yapmamız lazım kararını verdik. Üniversite olarak üniversiteyi baştan aşağı taradık ve elimizde eğitim öğretim amacıyla kullanılan, bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla çok güçlü, çok büyük ve çok masrafla kurulmuş laboratuvarlar olduğunu tespit ettik. Bugün yaptığımız çalışmayla 1000’in üzerinde hizmeti ilgili sektörlere sunabileceğimizi tespit ettik ama bu rakam gerçekte bin 200- bin 300’lerde. Altyapıyı oluşturduktan sonra onları da size arz edeceğiz. Artık öyle bir noktaya geleceğiz ki, uluslararası standartlara uygun, akreditasyonu tamamlanmış laboratuvarlarımızla sizlere, sanayicilerimize hizmet vermek istiyoruz. Giriş noktamız bu ve bu münasebetle Selçuk Üniversitesinin bütün imkanlarını sizlerin hizmetine sunma amacıyla çıktığımız bu yolda bugüne gelindi hamdolsun. Allah’a hamd ediyorum, sizlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Konya Teknik Üniversitesinin kurulması sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim"

“Bu üniversite amacına uygun hizmet edecekse sizlerle birlikte yürümek zorundadır” diyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bugünkü toplantının amacı budur. Üniversitelerin milletin malı olduğu yaklaşımını ve inancımızı ortaya koyan bir diğer farklı davranışımız da, Selçuk Üniversitesinden 8. üniversitenin kurulması süreci dün yasalaştı ve Konya Teknik Üniversitesi kuruldu. Bu sürece katkı sağlayan, Konya’daki siyasetten, yerel yönetimlerden, sivil toplum kuruluşlarından, meclisteki bütün süreçte emek veren tüm siyasilere ve işin teknik yönünü hazırlayan YÖK başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç, sanayide Tümosan ile sanayinin tam arasında 500 metre genişliğinde 2 kilometre uzunluğunda şerit gibi bir arazi var. Özelleştirmeden kaldı orası bize devredildi. Nasip olursa biz de orayı Konya Teknik Üniversitesine devredeceğiz. Orada Konya Teknik Üniversitesinin binaları yapılacak ama burada iki kritik hamle var, bunlardan birisi öğrencilerin sanayinin içinde eğitim almasını sağlamak, ikincisi orada yapılacak olan eğitim amaçlı ve araştırma amaçlı laboratuvarların sanayicinin ihtiyacına uygun halde baştan kurulması lazım” ifadelerini kullandı.

Rektör Şahin’in konuşmasının ardından sanayiciler de düşüncelerini paylaştılar.