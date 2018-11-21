Selçuk'ta yabancı öğrencilere bilgilendirme toplantısı yapıldı

Konya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Uluslararası Göç Ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yabancı uyruklu öğrencilere bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasında, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Semih Büyükipekçi Selçuk Üniversitesi hakkında bilgi verdi. Büyükipekçi, “Eğitim,öğretim hayatına 1975 yılında 2 fakülte, 7 bölüm 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesiyle başlayan Selçuk Üniversitesi, bugün 23 fakülte 6 enstitü, 6 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 45 araştırma ve uygulama merkezi ve 70 bini aşan öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük üniversiteleri arasında yer almaktadır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 114 ülkeden toplamda 2 bin 500'e yakın yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir” şeklinde konuştu.

Aralık 2017'de kurulan Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmalarını hızlı ve etkin bir biçimde yürüttüğünün altını çizen Büyükipekçi, “Kuruluş misyonu çerçevesinde merkezimiz, başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde uluslararası göç ve diaspora hareketlerinin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutları kapsamında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştır. Ayrıca farklı araştırmacılar politika yapıcılar, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları arasında diyaloglar oluşturmak, uluslararası göç ve diaspora alanında yürütülen araştırmaları geliştirmek ve bu alandaki sorunlara kalıcı ve yapıcı çözümler üretmeyi amaçlamıştır. Bu misyon genelinde merkezimiz gelecekte göç, göçmenlik, mültecilik, sığınmacılık, diaspora faaliyetleri kapsamında yapacağı bilimsel ve akademik çalışmalar yayınlanacağı raporlar ile uluslararası alanda tüm araştırmacıların ve politika yapıcıların referans kabul edeceği, alana dönük uzman eğitimci ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir merkez olmayı kendisine vizyon edinmiştir” ifadelerini kullandı.

İl Göç Uzmanı İsa Sarıçiçek ise, öğrencilere hak ve yükümlülüklerini anlatan bir sunum gerçekleştirerek, www.goc.gov.tr internet sitesinden veya 157 ücretsiz danışma hattında bilgi edinip faydalanabileceklerini dile getirdi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Semih Büyükipekçi, Konya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yabancılar Çalışma Grup Başkanı ve Göç Uzmanı Ramazan Şimşek, İl Göç Uzmanı İsa Sarıçiçek, öğretim üyeleri ve yabancı öğrenciler katıldı.