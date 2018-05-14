Selçuk’ta “Zamanın Etkisi” isimli sergi açıldı

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Zuhal Türktaş, “Fakültemizde Limitsiz Tasarım Topluluğumuz ve Fakülte Temsilciliğimizin iş birliğiyle düzenlenen ‘Zamanın Etkisi’ isimli sergi bizi aslında çocukluğumuza götürecek geçmişten bugüne yolculuk yapmamızı sağlayacak. Neredeyse bir buçuk aydır hazırlıkları süren bu sergide geçmişte neler yaşıyorduk, bugün modern günlerde nasıl mekânlarda yaşıyoruz, bunu göreceğiz. Tabii bu kişilerin kendi tercihidir. Bugün hala geçmişte yaşayanlarımız da var. Sergiyi aktivasyon sergisi olarak da algılayabiliriz çünkü izleyicilerin nabzını ölçmek gibi de bir hedefimiz var. Hareketli bir sergi, sonucunda bize anket sonucu çıkacak. Kâğıttan küçük kuşlarımız var. Hangi mekânda ruhunuz kaldıysa oraya kuşlarımızı iğneleyeceğiz. En son bunları saydığımızda sayının çoğunluğu ruhumuzun nerede olduğunu anlatacak. ‘Zamanın Etkisi’ sergisine katkıları olan Limitsiz Tasarım Topluluğu Akademik Başkanı Arş. Gör. Mehmet Noraslı’ya, Topluluk Başkanı Cansu Özbal’a, Fakülte Temsilcimiz Tuğçe Atal’a ve emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. Aslında bu sergiyle bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Çünkü tüm fakülte öğrencilerimizi bir arada toplayan bir aktivasyon oldu. Bu anlamda da çok değer taşıyor” ifadelerini kullandı.

Sergiyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Rektör Yardımcısı ve Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, “Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mensubu olmak bir ayrıcalıktır. Bunu gururla söylüyorum. İnşallah giderek daha da iyi olacağız. İyinin sınırı yoktur. Yeter ki niyet hayır, akıbet hayır olsun. Birliğimizin, dirliğimizin ve beraberliğimizin ömür boyu devam etmesini diliyorum. Fakültemizin ve diğer fakültelerin de daha güzel işlere ve başarılara imza atmaları dileğiyle serginin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sergi açılışının ardından Limitsiz Tasarım Topluluğu Akademik Başkanı Arş. Gör. Mehmet Noraslı’ya, Topluluk Başkanı Cansu Özbal’a, Fakülte Temsilcisi Tuğçe Atal’a Rektör Yardımcısı ve Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka tarafından belge takdimi yapıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlenen sergiye Rektör Yardımcısı ve Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Zuhal Türktaş, Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, Fakülte Sekreteri Haluk Çini, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.