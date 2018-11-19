SELKAP'tan ekonomiye büyük katkı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2018 yılı içinde uygulanan Selçuklu Kaynağında Ayırma Projesi (SELKAP) kapsamında sağlanan geri dönüşümlerle 13 bin 529 ton karışık ambalaj atığı ile 91 bin 997 ağacın kesilmesi önledi.

Temizlik ve geri dönüşüm projeleri ile tasarrufu ön planda tutan Selçuklu Belediyesi, 2009 yılından itibaren modern tesislerde yürüttüğü geri dönüşüm projeleri ile hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca konutlarda yüz yüze bilgilendirme programları gerçekleştirilirken, vatandaşlara broşür verilerek çevre bilincinin genç nesillere de aktarılması hedefleniyor. Bu amaçla 21 bin 680 konutta ailelerle birebir görüşülerek geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapan ekipler, ayrıca ilçe genelinde okullarda geri dönüşüm konusunda uygulamalı eğitim veriyorlar. Proje kapsamında site, market gibi yerlerde geri dönüşüm kafesi, kumbara, iç mekan kutuları ile yapılan uygulamaları destekleyen ve periyodik olarak takip eden ekipler son 9 yılda 400 bin konuta ulaştı. Her konutta aile fertlerine birebir bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çalışmaların yıl boyunca sürdürebilir olmasına önem veriyor. Bu çalışmaların yanı sıra bez torba veya bio poşet kullanımını yaygınlaştırmak ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak için ilçenin farklı noktalarında bez torba dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda çalışan ekipler atık pil kutusu bıraktığı okul, resmi kurum ve muhtarlık ofislerinden yıllık 20 bin kg pil topluyor.

“Geri dönüşüm projeleriyle büyük kazanımlar sağlandı”

Sürdürdüğü geri dönüşüm projeleri ile büyük ekonomik kazanımlar sağlayan Selçuklu Belediyesi, 2009 yılından bu yana 140 ton karışık ambalaj atığı ve 50 ton kağıt toplanırken 900 bin ağacın kesilmesi önlendi. Ayrıca 56 milyon 821 bin 800 kwh enerji tasarrufu, 270 bin 580 litre benzin tasarrufu, 1 milyon 757 bin 600 kilogram hammadde tasarrufu sağlandı.

Selçuklu Belediyesinin hayata geçirdiği temizlik ve geri dönüşüm çalışmaları ile Türkiye'ye örnek bir belediye olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çevreci projelerle Türkiye'nin en iddialı ve başarılı belediyeleri arasında yer alıyoruz. Selçuklu'da 9 yıldır sürdürdüğümüz geri kazanım projesi SELKAP ile büyük mesafeler kat ettik. Ayrıca yıl boyunca ilçede sürdürdüğümüz eğitim çalışmaları ile geri dönüşümün gelecek adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladık. Bu amaçla kamu kurumları, okullar, alışveriş merkezleri ve konutlardan çıkan ambalaj atıklarını haftalık programlar çerçevesinde topluyor ve ham madde olarak yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Tüm bu çalışmalarda hemşehrilerimizin desteği ile büyük kazanımlar sağladık. Çevreye özen gösteren projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.