SELVEFA ürünlerini çeşitlendirdi

Dr. Cenap Tekinşen Et ve Süt Ürünleri Araştırma ve Uygulama Ünitesi’nde satışa sunulan SELVEFA (Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi) markalı organik ürünler Veteriner Fakültesi öğrencilerinin önemli bir uygulama alanı olurken, aynı zamanda ürünlere de yoğun ilgi gösteriliyor.

Ürünler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cenap Tekinşen Et ve Süt Ürünleri Araştırma ve Uygulama Ünitesi Müdürü ve Besin Hijyeni Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürkan Uçar, “Çiftliklerimizde yetişen hayvanlarımızın et, süt ve yumurtaları ünitemizde işlenerek satışa sunuluyor. Ürünlerimizi oldukça çeşitlendirdik. Bir, iki ve üç litrelik günlük pastörize süt üretimimiz var. Kiloluk ve yüz gramlık sade, kakaolu, meyveli ve karamelli dondurma üretimimiz var. Beyaz, tulum, hellim ve köy peyniri çeşitleri var. Bir kiloluk ve iki buçuk kiloluk taze ve süzme yoğurtlarımız satışta. Et ürünleri olarak da sucuk, pastırma ve kavurma üretimimiz var. Ayrıca et ürünlerimizden hamburger köfte ve İnegöl köfte dediğimiz köfte çeşitlerimiz de uygulamalı olarak öğretim üyelerimiz nezaretinde öğrencilerimiz ve burada çalışan personelimiz tarafından hijyen kuralları uygulanarak üretilip satışa sunuluyor. Satış ünitemiz hafta içi mesai saatleri içerisinde sabah 08.00-17.00 saatleri arasında açık. İsteyen herkes ürünlerimize ulaşabilir. Kalite sertifikalarımızla Konya’nın her yerinde satışlarımızı gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

“Patent alan tek fakülteyiz”

Uygulama eğitimlerinin besin hijyenine odaklandığının altını çizen Prof. Dr. Uçar, “Öğrencilerimiz dördüncü ve beşinci sınıfta uygulamalı olarak bu eğitimlerin hepsini alıyorlar. Özellikle besin hijyeni konusunda önemli teorik ve uygulama dersleriyle yetişiyorlar. Aldıkları eğitim doğrultusunda çiftliğimizden elde edilen ham maddelerini et ve süt ürünlerine işliyorlar. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi adı altında ‘SELVEFA’ markasıyla 2014 yılında patentimizi aldık. Türk Patent Enstitüsü’nden patent alan tek fakülteyiz. Türkiye’de sadece üç veteriner fakültesinin üretim ve satış tesisi bulunuyor. 2015 yılında ürünlerimizin üretim izni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alındı ve üretim ve satışlarımıza başladık. Ünitemiz 6 ayda bir Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetleniyor. Satışlarımızla hem kaliteli hem de halk sağlığının önemini dikkate alarak ürünlerimizle fakültemize ve üniversitemize tanıtım ve maddi katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Halk sağlığı dikkate alınarak üretim gerçekleştiriliyor”

Veteriner hekimliğin en önemli görevlerinden birisinin halk sağlığını korumak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uçar, “Veteriner hekimler halk sağlığını koruma yönünde görevini yaparken ilk önce güvenli gıda üretimi ile işe başlamalıdır. Gıda üretiminin nasıl yapıldığını, tehlikelerin neler olduğunu, hangi hastalıkların hangi tehlikeleri meydana getirdiğini teorik derslerde anlatıyoruz. Derslerde anlattığımız konuları uygulamalı olarak da öğrencilerimize ünitemizde gösteriyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimize veteriner hekimliğinin olmazsa olmaz eğitimini, uygulamada da birebir somutlaştırmaktır. Bakanlıktan aldığımız sertifikamız ile Konya’nın her yerinde satış yapabiliriz. Bunun yanında büyük dondurma firmalarının sahip olduğu sertifikanın da aynısına sahibiz. Katkısız üretilen organik gıdalarımız ile amacımız gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını önemsediğimizi herkese göstermektir. Çiftlikteki üretimi artırdıkça üretimi ve satışı da artırmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.