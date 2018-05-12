Konuk ettiği Göztepe ile Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında zorlu 90 dakikayı değerlendirdi. Kazanmak istedikleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Bütün planlarımız kazanma üzerineydi. Ancak futbolda her şey bazen istediğimiz gibi olmuyor maalesef. Bazen bu tür durumlar oluşabiliyor. O yüzden çok üzgünüz. İlk 45 dakika çok üretkenlikten yoksun vasat bir oyun ortaya koyduk aslında böyle konuşmamıştık planımız böyle değildi. Üretme anlamında çok büyük sıkıntı yaşadık. Rakibe çok müsaade ettik oynaması için. 45 dakika bize boşa geçen bir 45 dakika gibi göründü dışarıdan. İkinci yarı istediğimiz gibi başladık oyunu rakip alana yıktık. İstediğimiz gibi bir oyun olacak diye düşünüyorduk ki, ancak o dakikalarda tesadüfi bir gol yedik ve normal olarak takımın direnci düştü. Toparlamak için hamleler yaptık. Risk almak zorunda kaldık oyunu çevirmek için aslında o da tuttu diyebiliriz. Çünkü iyi bir dakikada golü bulduk, beraberliği yakaladık çevirme imkanımız olabilirdi. Ama maalesef istediğimiz skoru alamadık. Böyle büyük ihtimalle işler önümüzdeki haftaya kalacak gibi görünüyor. Bilmiyoruz tabii sonuçların ne olacağını" dedi.

"Deplasman hakemi gibi maç yönetti"

Maçın hakemi Ümit Öztürk’ü eleştiren Sergen Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Tam bir deplasman hakemi gibi maç yönetti. Maalesef bizi şok etti. Özellikle oyunun başında Selçuk’un Eto’o’ya yaptığı pozisyonu belki kırmızı kart olabilecek bir pozisyonda sarı kart bile göstermedi. 10 dakika sonra bir sarı kart daha görüp oyundan atılması muhtemeldi. Hakem arkadaşın yönetiminden hiç memnun değiliz. Daha dengeli bir maç yönetebilirdi. Böyle müsabakalarda biz can havliyle küme düşmemeye oynayan bir takımız. Karşımızdaki takım daha rahat bir takım, daha yukarıda olan bir takım. Biraz daha ortada yönetebilirdi. Rakibin diri kalmasına, oyunun içinde kalmasına çok müsaade etti. Sürekli faullerle oyunun akışını çok durdurdu. Bu yüzden hakemin yönetimden çok memnun değilim. Daha iyi bir yönetim, daha iyi bir hakem bekliyorduk. Belki onun da konsantrasyonu bozuktu. O yüzden de çok üzgünüz."

"Pes etmek yok"

Sergen Yalçın pes etmeden oynayacaklarını ve kümede kalmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. Yalçın, "Sonrası için sonuçlara bakacağız, önümüzdeki hafta pozisyonumuz ne olacak, nasıl bir oyun oynamalıyız, nasıl pozisyon almalıyız hafta içinde hepsini değerlendirip önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Pes etmek yok artık ligin son haftası. Çok aşağıdan başlayıp buraya kadar getirdik. Konyaspor çok önemli bir camia. Mutlaka ligde kalması gereken ve olması gereken bir camia. Çünkü gerçekten çok güzel bir ortam var. Stat, kulüp, camia gerçekten çok sağlıklı. Biz burada bulunduğumuz süre zarfından çok rahat bir çalışma imkanı bulduk. Kümede kalmak için elimizden ne geliyorsa hatta fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.