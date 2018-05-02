Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Olay, Konya’nın Çumra ilçesi Apa Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile pikniğe giden 27 yaşındaki Yusuf Göz, serinlemek için baraja girdi. Göz, bir süre sonra gözden kayboldu. Yusuf Göz’ün yakınlarının ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi Çumra İtfaiye ve Arama Kurtarma dalgıç ekibi tarafından yapılan aramalarda Yusuf Göz’ün cansız bedenine ulaşıldı. Göz’ün cesedi Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan piknik alanındaki barajda boğularak hayatını kaybeden Göz’ün, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.