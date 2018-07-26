Konyaspor’un Bolu’da yapılan birinci etap ve Hollanda’da devam eden ikinci etap kamp çalışmalarında yer alan genç oyuncu Sertan Yiğenoğlu, kendisi adına iyi bir sezonun geride kaldığını belirterek, “Atiker Konyaspor’a transfer olduktan sonra geçen seneyi Anadolu Selçukspor’da kiralık olarak geçirdim. Benim adıma gerçekten kendimi gösterme adına önemli bir fırsattı. Türkiye’de ilk senemdi. İyi bir sezon oldu. Tecrübe kazandım. Bütün maçları oynadım ve 4 gol attım. Allah’ıma çok şükür Atiker Konyaspor ile sezon başı ilk kampına katıldım. Oradan da hocam beni Hollanda’da yapılan ikinci kampa getirdi. İnşallah hayırlısı ne ise o olur ve iyi bir sezon geçiririz” dedi.

Takımdaki tecrübeli isimlerle bir arada olmaktan dolayı kendini şanslı hissettiğini de sözlerine ekleyen Sertan Yiğenoğlu, “Bu gerçekten çok önemli bir fırsat. Takımda Ali Turan, Uğur Demirok, Serkan Kırıntılı gibi mevkim itibariyle tecrübelerinden çok şey kazanacağım isimler var. Büyük bir takımda oynuyoruz ve genç oyuncu olarak hatalar yapabiliriz. Böyle durumlarda bizimle konuşuyorlar, hatalarımızı söylüyorlar ve destek oluyorlar. Bu da genç oyuncu için en güzel duygu” diye konuştu.

"Öncelikle hocama kendimi göstermek ve başarılı olarak kadroda kalmak istiyorum"

Yiğenoğlu, takımda Samuel Eto’o, Adis Jahovic gibi önemli isimlerle oynamanın kendilerine çok şey kattığına işaret ederek, “Böyle önemli ve büyük isimlerle oynamak gerçekten çok güzel bir duygu. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Eto’o zaten kampa ilk geldiği gün 5’e 2 nasıl oynanır bize gösterdi. Adis’e karşı antrenmanlarda 1’e 1 oynamak süper bir şey. Benim gibi Almanca konuştuğu için onunla anlaşmakta sorun yaşamıyorum. Her şey çok güzel gidiyor” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Herkese sakatlıktan uzak iyi bir sezon geçirmesi dileğinde de bulunan genç savunma oyuncusu, “Öncelikle hocama kendimi göstermek ve başarılı olarak kadroda kalmak istiyorum. İnşallah bu şans verilir ve bende bunu en iyi şekilde değerlendiririm” ifadelerini kullandı.