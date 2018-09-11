Ses cihazıyla tuzak kurarak avlananlara suçüstü

Konya'da, arazide ses cihazıyla tuzak kurarak kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü il genelinde kara avcılığına yönelik av koruma faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, sahada usulsüz olarak kara avcılığına yönelik denetim ve kontrol faaliyetleri yürütürken avlanma esas ve usullerine aykırı olarak avlandığı belirlenen 2 kişiyi avda kullanılan malzemeler ile birlikte yakaladı. Avcılarda bulunan 1 adet 12 volt batarya, 2 adet ses cihazı ve 1 adet takozsuz av tüfeği ele geçiren ekipler, malzemelere el koydu.

Ekiplerin haklarında usulsüz ve yasa dışı yöntemlerle avlanmaktan işlem yapılan2 kişiye idari para cezası uyguladığı öğrenildi.