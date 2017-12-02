Sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Olay, dün saat 16.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kampüs yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Aysel E. (27), eşi M.E.’den (38) 2 yıl önce boşandı. Çift boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam etti. 9 ay önce dünyaya gelen Emir ismini verdikleri bebeğini 2 ay önce eski eşi M.E.’ye bırakıp evini terk eden Aysel E., Ümit Göker (34) ile ilişki yaşamaya başladı.

Aysel E. bir süre sonra tekrar yanına aldığı bebeğini önceki gün akşam sevgilisi Ümit Göker’e bırakarak iş yerine gitmek için evden ayrıldı. Ümit Göker, rahatsızlandığı ileri sürülen bebeği hastaneye götürdü. Kanepeden düştüğü söylenen bebek sağlık durumunun kötüye gitmesiyle yoğun bakıma ünitesine alınırken polis şahsı gözaltına aldı. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Durumu öğrenen anne, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Aysel E., yoğun bakıma alınan bebeğini görmek için hastaneye giderken sevgilisi arayarak görüşmek istediğini söyledi. Hastane yolunda buluşan sevgililer kavga etmeye başlayınca Aysel E. yanında taşıdığı bıçakla Ümit Göker’i 7 bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Göker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kadın polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aysel E. kendini görüntüleyen gazetecilere, “Evladım hastanede yatıyor, bütün ailesi dua etsin o çocuk gözlerini açsın” dedi. Aysel E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.