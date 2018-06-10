Seydişehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

2018 yılı asfalt sezonunda Seydişehir’de hızlı bir çalışma başlatıldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sıcak asfalt serim çalışmalarının süreceğini aktardı. Alaylar 1 Mahallesinde 5 kilometrelik alanda asfaltlama çalışmasının başlatıldığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, askerlik şubesi önünden başlayan ve Alaylar 1 Mahallesini kapsayan 5 kilometrelik yolun eski asfaltını freze makinesiyle kazınarak, sıcak asfalt serimine hazırlandı. Şu an Konya Büyükşehir Belediyemizden gelen finisher ile yaptığımız sıcak asfalt serim çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum. Belirli bir bölümü ilk etapta tamamlanacak olan Alaylar 1 Mahallesinin bazı bölümleri Medaşın yapacağı elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması ardından devam edecek” dedi.

Asfalt sezonuna hızlı başladıklarını kaydeden Başkan Tutal, "Seydişehir’in birçok bölgesinde asfaltsız yer bırakmamak için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha güzel bir Seydişehir için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız güle güle kullansın” şeklinde konuştu.