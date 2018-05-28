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28 Mayıs 2018 14:22

Seydişehir Belediyesi asfalt sezonunu başlattı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi 2018 yılı asfalt sezonunu başlattı.

Seydişehir Belediyesi asfalt sezonunu başlattı

28 Mayıs 2018 14:22


Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2018 yılında asfaltlama, parke taşı döşeme, kaldırım ve bordür çalışmalarının yoğun geçeceğini söyledi. Asfalt sezonunu açtıklarını belirten Başkan Tutal, “Ekiplerimiz bir haftadan bu yana asfalt çalışmalarına başladı. Köy ve kasabalarımızdan oluşan kırsal mahallelerimizde dört ekibimiz parke taş döşemesi yapmakta. Bir ekibimiz sathi kaplama yani soğuk asfalt çalışması yapmakta, diğer ekibimiz yol hazırlama çalışması yaparak dört koldan çalışıyor. Allah izin verirse bugüne kadar program dahilinde devam ettirdiğimiz çalışmalarımıza aynı şekilde bu yıl da devam edeceğiz. Bu yılın sonunda kış dönemi gelmeden Seydişehir’in merkez ve kırsal mahallelerdeki parke taş, sathi kaplama, sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamlamış olacak ve hedefimize ulaşmış olacağız. Kullanılan ana arterler ve ana yollar dahil tamamının parke taşı ve asfaltını tamamlamış olacağız ve Seydişehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.




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