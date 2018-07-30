Seydişehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Seydişehir Belediye Başkan’ı Mehmet Tutal, Seydişehir’de seçim vaatlerinde verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini, ihalesi yapılan projelerin devam ettiğini, asfaltlama, kaldırım, parke yol, yol açma, yollara dolgu, asfalt yama, kaldırım yapımı ve tamiri su şebekeleri yenileme çalışmaları, park-bahçe çalışmalarını bütün mahallelere yayarak ilçenin her mahallesini şantiye alanına çevirdi.

Başkan Tutal, “2018 yılı içerisinde programa alınan bütün altyapı ve üst yapı çalışmaları belediyemizin imkanları seferber edilerek son süratle devam etmektedir. Halkımıza layık olmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve şehrimizi modern bir kente dönüştürmek adına çalışmalarımızı büyük bir gayret ve titizlikle sürdürüyoruz. Seydişehir Belediyesi olarak kırsal ve merkezde bulunan mahallelerimizde yeşil alan, oyun parkı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında kırsal mahallelerimizde oluşturduğumuz parkların bakım ve onarımları yapılırken, çevre düzenlemesi ve yabani otların temizliği de yapılmakta. Belirlediğimiz program dahilinde sıcak asfalt serimin de Alaylar Mahallemizde 47 bin 340, Bostandere Mahallemizde 7 bin, Karakavak Mahallemizde 600, Kızılcalar Mahallemizde 500, Taşağıl Mahallemizde 5 bin 600, Pınarbaşı Mahallemizde 18 bin 200, Makine Parkı 4 bin 915 metrekare olmak üzere toplamda 84 bin 155 metrekare sıcak asfalt serimi yapılmıştır. Yine merkez mahallelerimizden Stat Mahallemizde 23 bin, Ulukapı Mahallemizde 23 bin 200, Pınarbaşı Mahallemizde 7 bin, Aktaş Mahallemizde 4 bin 920, Değirmenci Mahallemizde 18 bin 550, kırsal mahallemiz olan Bostandere bin 500 olmak üzere toplamda 80 bin metrekare Soğuk asfalt serimi gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı parke taş serimi çalışmalarımız kapsamında Ortakaraören de 12 bin 592, Yenice 3 bin 387, Kızılca 2 bin 189, Saraycık 8 bin, Taraşcı 6 bin, Bostandere 7 bin 14, Karacaören 8 bin, Kozlu 4 bin 500, Bükçe bin 600, Çatmakaya 6 bin, Dikilitaş 8 bin, Yaylacık 8 bin 90, Çat bin 600 , Kızılca 9 bin 582, Alaylar bin 104, Taşağıl 6 bin 931, Makine Parkı 698, Gökhüyük 4 bin 457, Eski Garaj 300 metrekare olmak üzere toplamda 100 bin metrekarelik alanda parke taş serimini gerçekleştirilmiştir" dedi.