Seydişehir Belediyesi e-imza uygulamasına geçti

Seydişehir Belediyesi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile hem zamandan kazanırken hem de kırtasiye tüketimini en aza indirgemeyi amaçlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasına başladı. Elektronik imza, dijital arşiv, süreç yönetimi ve iş zekası raporlaması için hayata geçirdiği proje ile Seydişehir Belediyesi iş verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, EBYS şeffaf belediyeciliğin bir gereği olarak evrakların ne aşamada olduğunu evrakı çıkaran birimlerin de takip edilebileceğini kaydetti. Elektronik İmza Sisteminin vatandaşlar ve belediye açısından kolaylaştırıcı bir öneme sahip olacağını kaydeden Başkan Tutal, "Her geçen gün artan belge üretimine paralel olarak arşiv sıkıntısı yaşanıyordu. Böylece fiziksel arşivler ortadan kalkarken, yangın, su taşkını, nem, ısı, hırsızlık ve yetkisiz müdahale gibi risk faktörleri de engellenecek. Böylelikle birimler arası yazışmaların elektronik ortamda hızlanmasıyla birlikte konuların çözümlerine daha hızlı ulaşılması sağlanmış olacaktır. Kağıt tüketimini en aza indirgeyen bu sistemle birlikte belediye kağıt israfının da önüne geçmiş olacak. Ayrıca bizde elektronik imza yöntemi ile mekandan bağımsız olarak mobil imza ile evrakları onaylayabileceğiz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçen belediyemizde vatandaşlarımız işlemlerini daha kısa sürede kolay ve güvenli biçimde gerçekleştirebilecek sistemle birlikte kurumumuz içindeki işlemler kademeli olarak kontrol altında olacak. Diğer kurumlarla olan işlemler daha kolay ve kısa sürede gerçekleştirilebilecek. İstediğiniz zaman işleminizin takibini sistem üzerinden kontrol edebilecek" dedi.

Elektronik İmza Sistemine geçilen 21 günlük süre içerisinde vatandaşların işlerinin kolaylaşması ve çözülmesi konusunda performans çok yüksek olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "21 günlük süre içerinde gelen ve giden evrakların sistem üzerinden gönderilmesi neticesinde posta ve kırtasiye masraflarında yüzde 50 tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ile birlikte tüm birimlerin gelen evrakları cevaplama süresi de yüzde 70 daha hızlanmıştır. EBYS’nin Belediyemizde kullanımı ile zaman, iş gücü, maliyet ve raporlama konularında büyük tasarruf sağlanmıştır" şeklinde konuştu.