Seydişehir Belediyesi eğlenceyi çocukların ayağına götürüyor

Merkez ve kırsal mahallerdeki çocuklar bu yıl Ramazan etkinlikleri kapsamında balon parkla buluşuyor. Seydişehir Belediyesi tarafından her gün farklı bir kırsal mahallede ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanın da kurulan şişme oyun parkları çocuklara büyük mutluluk yaşatıyor. Yoğun ilgi gören Balon Park’ta bol bol zıplayan çocuklar, tırmanma parkurunda da birbirleriyle yarışırken, kırsal mahalledeki çocuklarda şişme oyun parklarıyla ilk defa tanışmanın heyecanını yaşadı.

Her gün farklı bir mahallede iftar programı düzenlediklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Şehir meydanında, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında iftar çadırımız ve çocuklara yönelik etkinliklerimiz devam ediyor. Biz şunu arzu ettik. Şehir meydanı ve şehir merkezinde yapmış olduğumuz programların benzerini kırsal mahallerimizde de yapalım. Merkezdeki çocuklarımız kullandığı oyun guruplarının benzerlerini kırsal mahallelerdeki çocuklarımıza getirdik. Şu anda 250 metrekarelik bir oyun gurubumuz var. İftar öncesi ve iftar sonrası çocuklarımız bunla eğlenmekte. Onları mutlu etmek, onların mutluluğunu görmek bizimde mutluluğumuz olduğu için bu sene Ramazan etkinliklerimizin konseptimizi değiştirdik” dedi.

Mahallelerinde ilk defa iftar yemeği ve şişme oyun parklarının kurulmasında memnun olan mahalle sakinleri çocuklarının çok mutlu olduğunu ve ilk defa böyle bir organizasyon yapıldığını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a teşekkür etti.