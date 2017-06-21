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21 Haziran 2017 15:01

Seydişehir Belediyesi filosuna yeni araç

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi araç filosuna yeni bir çöp kamyonu daha eklendi.

Seydişehir Belediyesi filosuna yeni araç

21 Haziran 2017 15:01


Büyükşehir Yasası ile hizmet alanı genişleyen Seydişehir Belediyesi, ilçe halkına daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Seydişehir Belediyesine hibesi olarak araç filosuna eklenen 13+1,5 metre küplük 2017 model çöp kamyonu Seydişehir Belediyesi temizlik işleri hizmetinde kullanılacak.


Çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurların önüne geçmek ve daha temiz bir ilçe oluşturabilmek amacıyla temizlik işlerinde araç filosunu güçlendirdikleri kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Destekler ve bütçemiz imkanları dahilinde mevcut araç parkımızı her geçen gün yenileyerek bölgenin en güçlü araç parkı haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Yeni aracın ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.




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