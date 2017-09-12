Seydişehir Belediyesi göletleri temizliyor

Seydişehir Belediyesi’nin havası, suyu, doğal güzellikleri ile insana huzur veren bir dinlenme yeri olan Kuğulu Park’ta bulunan mevcut göletlerde temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kuğulu’da yapılan gölet temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Tutal, Seydişehir Belediyesinin çevre temizliği duyarlılığı ile ilgili olarak çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü, çalışmalar kapsamında Kuğulu Mesire Alanındaki göletlerde dip taraması yaparak temizleme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Gökböget ve Büyük gölette başlatılan temizleme çalışmaları kapsamında yosun, ot ve çöp temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Mehmet Tutal, çalışmalarda çevre temizliğinin ve su kalitesinin artırılmasının planlandığını aktardı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte göletteki su seviyesinin azalması ve göletteki otların büyümesi üzerine böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Tutal, "Yapılan bu çalışma ile gölette oluşan yosun ve otların aşırı büyümesi ile meydana gelen görüntü kirliğini ortadan kaldırmış olacağız. Ayrıca yapılan gölet temizleme çalışmamız ile suyun kalitesi yükseltilmiş olacak. Ayrıca Seydişehir Belediyesi çevre sağlığı konusunda son derece önemli olan bu çalışma ile burada yaşayan canlılar için mevcut yaşam normlarının korunmasını da hedefliyor” şeklinde konuştu.