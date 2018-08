Seydişehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtıyor

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2014 yılında göreve geldiğinde, belediye tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 225 ekmek dağıtıldığını bu sayının şu an 900’e ulaştığını söyledi. Bakıma muhtaç ve ihtiyaçlı ailelere her gün Seydişehir Belediyesi tarafından ekmek yardımı yapıldığı kaydeden Başkan Tutal, “Göreve geldiğimiz yıl kapatılmış olan Seydişehir Belediyesi Halk ekmek fırını teknolojik ve modern şartlarını yerine getirerek tekrar hizmete açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi. Yılın her günü ihtiyaç sahiplerine ekmeklerinin dağıtıldığını ifade eden Başkan Tutal, “Biz göreve geldiğimiz günden itibaren ihtiyaçlı ailelerimizin sayısına göre ekmek dağıtımı sayımız günlük 900 ekmeğe ulaştı. Bir yılda dağıttığımız ekmek sayısı ise 328 bin 500 rakamına ulaştı. Biz her zaman ihtiyaçlı ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.