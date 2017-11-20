Seydişehir Belediyesi İzmir’de stant açtı

Konya İl Tanıtım Günlerine katılan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konyalılar Federasyonu tarafından İzmir’in Karşıyaka İlçesinde gerçekleşecek olan ve üç gün süren Konya İl Tanıtım Günleri’nde Seydişehir ve yöresini tanıtmak amacıyla standı açtıklarını belirterek, “Seydişehir Belediyesi olarak Seydişehir’in tanıtımı noktasında fuar, etkinlik ve benzer organizasyonlarda yer aldıklarını kaydeden Başkan Tutal, Seydişehir’in tarihi , turistlik ve doğal güzellikleri noktasında tanıtımı için çalışmalarının hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu tür fuarların ilçe tanıtımına katkı sağladığını belirten Başkan Tutal, “Seydişehir Belediyesi olarak Konya İl Tanıtım Günleri’nde açtığımız standımızda belediyemizin çalışmaları yer alıyor. Seydişehir’i tanıtan, anlatan görsel ve yazılı materyaller ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. İzmir Karşıyaka Bostanlı tanıtım günleri fuarında bulunan standımıza İzmir ve civarında yaşayan Konya ve Seydişehirli hemşehrilerimiz standımızı ziyaret etti. Standımızı ziyaret eden hemşehrilerimize görevlilerimiz tarafından Seydişehir’in 700 yıllık geçmişi olan leblebisi kavrularak sıcacık ikram edilirken, tanıtım broşürlerimiz dağıtıldı. Konya İl Tanıtım Günleri etkinliğinde yer almamızı sağlayarak Seydişehir Belediyemize destek ve katkı sunan Konyalılar Federasyonu (KONFED) Başkanı Sayın Yusuf Devebacak ve yönetim kurulu üyeleri ile standımızı ziyaret eden İzmir AK Parti Milletvekilleri Necip Kalkan, Atilla Kaya, Dernek Başkanlarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Seydişehir’in değer ve güzelliklerinin tanıtıldığı fuar standına gelen vatandaşlara Seydişehir’in doğal ve tarihi güzellikleri tanıtılırken, 700 yıllık geçmişi olan leblebisi ikram edildi.