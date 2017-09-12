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12 Eylül 2017 13:53

Seydişehir Belediyesi kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla cadde ve sokaklarda kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Seydişehir Belediyesi kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

12 Eylül 2017 13:53


Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal ve merkez mahallerde yıpranan kaldırımları yenilemek ve yeni kaldırımlar yapmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Taraşçı Mahallesi, Kızılcalar Mahallesi, Ulukapı Mahallesi, Karakavak Mahallesinde kaldırım bulunmayan bölgelerde kaldırımlar yeniden yapılıyor, kaldırımı bulunan bölgelerde ise bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.


Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya trafiğinde kolaylığı artırarak şehrin yaşam kalitesini ve modernizasyonunu yükseltmeye devam ettiklerini kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kentin birçok farklı noktasında çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Özellikle şehrin genelinde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızda hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarını yapıyoruz. Bu çalışma döneminde birçok noktada kaldırım yenileme ve onarım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Seydişehir halkı hizmetin en güzelini hak ediyor" dedi.




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