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24 Aralık 2016 11:26

Seydişehir Belediyesi kuşlar için doğaya yem bıraktı

Seydişehir Belediyesi kuşlar için doğaya yem bıraktı

24 Aralık 2016 11:26

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, kar yağışı nedeni ile yiyecek sıkıntısı yaşayan kuşları unutmadı.
Olumsuz hava şartları nedeni ile aç kalma tehlikesi altında bulunan kuşlar için Kuğulu, Pınarbaşı, Çevre yolu, Bahçelievler bölgesine Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve belediye personeli tarafından yem bırakıldı.
Kar yağışı ve soğukların insanları olduğu kadar kuşları da etkileyeceğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Gerek Türkiye, gerek Seydişehir olarak beyaz rahmete hasret kalmıştık. 3 gündür aralıksız Seydişehir bölgesine kar yağmakta. İnsanların dışında diğer canlılarda karın yağması ile karınlarını doyurma, hayatlarını idame ettirme sıkıntıları oluştu. Bundan dolayı şehrin çevresinde uygun bölgelerimizde kuşları yemlemek için çalışmalarımızı ekiplerimizle birlikte başlattık” dedi.
Başkan Tutal, özellikle doğal dengenin korunması için tüm canlıların olduğu gibi bütün yaban hayvanlarının da yaşaması gerektiğini vurguladı.



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