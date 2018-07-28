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28 Temmuz 2018 11:47

Seydişehir Belediyesi makine parkı hizmet binası açıldı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi makine parkı yeni hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Seydişehir Belediyesi makine parkı hizmet binası açıldı

28 Temmuz 2018 11:47


Seydişehir Belediyesi tarafından Taşağıl yolu üzerinde bulunan makine parkı hizmet binası açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve protokol üyeleri katıldı.


Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yerel yönetimlerde 4,5 yılın tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatarak, seçim vaatleri arasında yer alan araç parkının açılışı için toplandıklarını söyledi. Başkan Tutal, “Makine parkı binamız derme çatma bir bina idi. Zor şartlar altında çalışılıyordu. Diğer projelerimizle birlikte hizmet binamızın inşaatına başladık. Kısa sürede tamamladık. Makine parkımız araç ve ekipman konusunda güçlü bir yer. Bizden önceki görev yapan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum, araç konusunda takviyelerde bulunmuşlar. Bizde 35 araç takviyesi gerçekleştirdik” dedi.


Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.




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