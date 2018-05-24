Seydişehir belediyesi parke taş çalışmalarına devam ediyor

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe geneli ve kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalarla yollara parke ve kaldırım bordür taşı döşeme faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı açıklamada, Seydişehir’in merkez ve kırsal mahallelerinde 2017 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla yolların parke taşıyla kaplandığını söyledi. Bir yıllık süreçte yollara 4 milyon adet parke taşı döşendiğini belirten Başkan Tutal, parke taşı döşeme çalışmaları sadece yollarla sınırlı kalmadı. Seydişehir’in merkez ve kırsal mahallelerinin yollarına 4 yıllık sürede 8 milyon 100 bin adet parke taşı döşenirken, çalışma yürütülen güzergahlarda kaldırım bordür döşenmesi çalışmaları da gerçekleştirildi " dedi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde planlanan yol güzergahlarına parke taşı döşeme çalışmalarının 2018 yılında da durmadan devam edeceğini belirten Başkan Tutal, “Görev süremiz içerisinde yoluna neşter vurulmayan hiçbir mahallemiz kalmayacak. Vatandaşlarımız bizim dönemimizde kışın çamurdan, yazın da tozdan kurtulmuş olacak. Planlanan takvime göre Taşağıl Mahallemizde 7 bin, Taraşçı Mahallemizde 13 bin, Çatmakaya Mahallemizde 5 bin, Karacaören Mahallemizde 6 bin, Saraycık Mahallemizde 4 bin, Kozlu Mahallemizde 6 bin, Tol Mahallemizde 4 bin, Kızılca Mahallemizde 6 bin metrekare parke ve kaldırım bordür döşeme çalışmaları ekiplerimiz tarafından havaların ısınmasıyla birlikte kaldığı yerden başladı. Yollarımızda parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarımız da yıl boyu sürecek" diye konuştu.