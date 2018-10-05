Seydişehir Belediyesi parkları aydınlatıyor

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, sorumluluk ve yetki alanında bulunan park alanların ışıklandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Seydişehir'de her geçen gün çalışmaları artırma hedefinde olan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, park, sokak düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmalarını aksatmadan yürütüyor. Özellikle çocuk oyun alanlarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Mehmet Tutal, pek çok alanda mevcut aydınlatmalar gerçekleştireceklerini belirtti. Seydişehir Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan aydınlatma çalışmalarına hız verildiğini söyleyen Başkan Tutal, “Bir şehrin güzelliğini ön plana çıkaran en önemli unsurun parklar ve yeşil alanlardır. Hemşehrilerimizin yoğun bir şekilde kullandığı, çocukların hoşça vakit geçirebilmeleri için hayata geçirdiğimiz parklarımızda ekiplerimiz aydınlatma çalışması yapıyor. Bu sayede bölge karanlık bir görüntüden kurtulmuş olacak ve daha güvenli hale gelecek. Akşam saatlerinde ayrıca Zabıta ekiplerimiz bölgemizde bulunan parklarımızı gezerek güvenlik noktasında gerekli önlemleri alıyor" şeklinde konuştu.

Park alanlarının aydınlatılarak, gece daha güvenli bir ortam oluşturulmasının sağlandığını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Belirlenen program dahilinde ekiplerimiz elektrik direklerimizi kendi atölyelerimizde hazırlayarak parklarımızdan vatandaşlarımızın daha uzun süreli faydalanmasına imkan sağlayan aydınlatma çalışmalarına başladı. Aydınlatma çalışmalarımız ile parklarımız daha güvenli ve korunaklı hale gelecek" ifadelerini kullandı.