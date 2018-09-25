Seydişehir Belediyesi sokak hayvanları için beslenme istasyonları oluşturdu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla beslenme istasyonu projesini hayata geçirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede farklı bölgelere yerleştirdikleri beslenme istasyonlarıyla sokak hayvanlarının yaşam hakkına sahip çıktıklarını kaydetti. Sokak hayvanlarına sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, onların yaşam hakkına saygı duyulması gerektiği ifade eden Başkan Tutal, “Seydişehir'de sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelere su ve mama kapları yerleştirdik. Bu projemizde vatandaşlarımız da bizlere destek olarak, mama kaplarının bulunduğu alanlara hayvanlarımız için yiyecek bırakabilir. Vatandaşlarımızla birlikte hayvan haklarına sahip çıkarak, onların doğada rahatça yaşamalarına katkı sağlarsak, bu çalışmamız da amacına ulaşacaktır ” diye konuştu.

Su ve beslenme istasyonlarının takibini gerçekleştiren belediye ekipleri, mama ve su kaplarını düzenli olarak temizleyerek, yiyecek ve su takviyesi yapıyor. Çalışma kapsamında, ilçedeki su ve beslenme istasyonlarının artırılması planlanıyor.