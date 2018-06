Seydişehir Belediyesi son iftar programını yaptı

Çatmakaya Mahallesinde başlayan, Susuz, Gölyüzü, Taşağıl, Yenice, Kızılca, Kavak, Gölyüzü, Gökhüyük, Kuran, Kumluca mahallesinde devam eden Seydişehir Belediyesi iftar yemekleri Bostandere Mahallesi ile son buldu. Bostandere Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Birim Müdürleri, Bostandere Mahallesi Muhtarı Cafer Borçak ve vatandaşlar katıldı.

Bostandere Mahallesi Muhtarı Cafer Borçak, mahallelerinde verilen iftar yemeğinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a teşekkür etti.

Ramazan ayının son günlerine gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Bostandere halkının Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını kutladı. Kendisine verilen emaneti en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Dört yıldır sizlerin verdiği emaneti en iyi şekilde yerine getirmek ve özellikle de sizleri mahcup etmemek için Seydişehir ve kırsal mahallelerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Adeta Seydişehir’in çehresini değiştirdik. Kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Uzun yıllardır eksiklik olan Eski Garaj, Seyidharun Cami ve çevresinin açılması, Termal Tesislerin başlatılması, parkların yapılması, Seydişehir’e ekonomik katkısı olacak Kuğulu Vadisi çalışması ve mahallelerimizdeki çalışmalar devam ediyor. Bunlar fiziki çalışmalarımız, bunun yanında sosyal belediyecilik noktasında da, sportif alanda, kültürel alanda ve özellikle Ramazan’ı Ramazan tadında yaşayabilmek zorlukları birlikte atlatmak, bir lokmanın birlikte paylaşılarak, kardeşlik, birlik, beraberlik içerisinde ilkleri yaptık. Bu anlamda kırsal mahallelerimizde ve şehir merkezimizde iftarlar başlattık. Evlerimizde daha güzel sofralar olabilir ama birlikte şu an oluşan manzara Bostandere yıllardır yaşanmayan bir manzara” dedi.

Memleketin huzur içerisinde olduğunu belirten Başkan Tutal, “Bu iftarlar Türkiye’nin her yerinde veriliyor. Artık Batı’da, İç Anadolu’da veriliyor. Terörün belini kırdık. Diyarbakır, Tunceli, Urfa, Mardin’de iftarlar verilebiliyor. Her yer güvenlik içerisinde. Ülkemiz belirli bir noktaya geldi. Ekonomimiz belirli bir noktada, ordumuz belirli bir noktada, belli bir güce ulaştı şükürler olsun. Her şehir, her mahalle, buna Bostandere Mahallemizde dahil şehitler verdi. Buna neden olan başımızın belası Kandil’e askerlerimiz girmek üzere. Hainleri artık bataklığında kurutmak yok etmek içi askerlerimiz mücadele ediyor, İnşallah o bataklığı da en kısa zamanda kurutacağız ve al bayrağımıza da oraya dikmiş olacağız. Gayret ediyoruz, sizlerin duasıyla, desteğiyle sizlere layık olmak için çalışıyoruz. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Memlekete güzel hizmetler yapmak sizlerin adına Seydişehir’e hizmet etmek benim için gurur. Ben Ramazan ayınızı tebrik ediyor, Ramazan Bayramınızı bayram tadında geçirmenizi diliyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmaları ve iftar yemeğinin ardından Ramazan eğlenceleri programı animasyon gösterileri ve yarışmalarla devam ederken çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.