Seydişehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Yaz spor okulları bünyesinde futbol, yüzme, voleybol, basketbol, judo, güreş, tekvando, karate dahil olmak üzere 8 branşta eğitim verileceği belirtildi. 2018 Yaz Spor Okulları için kayıtların 27 Haziran 2018 tarihinde sona ereceği ifade edildi. Kurslar 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Yaz Spor Okulları uygulamasının bu yıl beşincisinin gerçekleştirildiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, spor yapma alışkanlığı kazanarak sağlıklı yaşam sürmelerine katkıda bulunmak amacı ile düzenlediğimiz yaz okullarının geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilgi göreceğine inanıyoruz. Yaz Spor okulları ile öğrencilerimizin çeşitli branşlarda kabiliyetlerini ortaya koyabilmelerine imkan sağlarken, iyi birer sporcu olarak yetişmeleri için de Belediye olarak tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Yaz okulları sayesinde çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına, yeni eğitim öğretim dönemine çok daha rahat ve kolay uyum sağmalarına da olanak veriyoruz. Öğrencilerimiz eğitim sezonu sonunda tatillerini hem eğlenerek, hem de öğrenerek geçirebilecekleri gibi aileleri de huzur içinde olabileceklerdir" dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Seydişehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında futbol 2 nolu sentetik çim sahada, yüzme, Seydişehir Belediyesi yüzme havuzu, voleybol, basketbol, judo, güreş, karate kapalı spor salonunda, tekvando ise akademi spor salonunda eğitim verilecek olan kategoriler arasında yer alıyor. Kayıt ve çalışmalarla ilgili bilgi Seydişehir Belediye Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kapalı Spor Salonundan alınabilir” denildi.

2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan 2018 Yaz Spor Okullarının son kayıt tarihi 27 Haziran olduğu ve 8-15 yaş gurubunu kapsadığı kaydedildi. Kursların kayıt yeri: Kapalı Spor Salonu, irtibat telefonu 0 332 582 36 16, kayıtlı için gerekli evraklar ise, sağlık raporu, 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, kayıt formu olarak belirtildi.