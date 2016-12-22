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22 Aralık 2016 17:44

Seydişehir Belediyesi’nde kar mesaisi

Seydişehir Belediyesi’nde kar mesaisi

22 Aralık 2016 17:44

Konya’nın Seydişehir ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili olurken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerle olan bağlantı yollarının açık olduğunu bildirildi.
Kar yağışı nedeniyle Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliği ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Gece geç saatlere kadar karla mücadele çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karla mücadele ekiplerinin gerek şehir merkezinde ana cadde ve yollarda, gerekse kırsal mahallerde kar mesai yaptıklarını kaydetti. Ekiplerin ilçe merkezinde tuzlama ve solüsyon çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, “Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliğine bağlı 8 kepçe, 4 grayder, 5 bıçaklı kamyon, 2 tuzlama aracı, 1 solüsyon aracı ve 40 personelden oluşan karla mücadele ekiplerimiz, Seydişehir merkez ve kırsal mahallerimizde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor” dedi.
Aralıksız devam eden kar yağışına rağmen Seydişehir’e bağlı 39 kırsal mahallenin de yollarının açık olduğunu kaydeden Başkan Tutal, “İlçe merkezi de dahil olmak üzere kırsal mahallelerimizle olan bağlantı yollarımız açık. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı veya olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimiz teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyor” şeklinde konuştu.



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