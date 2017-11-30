Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 17:42

Seydişehir Belediyesi’nden 21 bin 600 adet fidan dağıtımı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğünden temin ettiği 21 bin 600 fidanın kırsal mahallelerde dağıtımını yaptı.

Seydişehir Belediyesi’nden 21 bin 600 adet fidan dağıtımı

30 Kasım 2017 17:42


Daha yeşil bir Seydişehir için mahalle sakinlerini fidan dikmeye davet eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” Hadisi şerifini hatırlatarak fidan dikiminin önemini vurguladı. Yeşilin ve doğanın korunması için var güçleri ile çalıştıklarını dile getiren Tutal, vatandaşların da aynı duyarlılık içinde fidanların yetişmesi için gayret göstermesi gerektiğini belirtti. Etkinlikte 39 kırsal mahallede vatandaşlara 20 bin adet tüplü sedir, karaçam, bin adet açık kök çınar ve 600 adet 8-10 yaşlarında karaçam ücretsiz olarak dağıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    16°C
  • Cumartesi
    Sisli
    19°C
  • Pazar
    Sisli
    19°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç