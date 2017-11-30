Seydişehir Belediyesi’nden 21 bin 600 adet fidan dağıtımı

Daha yeşil bir Seydişehir için mahalle sakinlerini fidan dikmeye davet eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” Hadisi şerifini hatırlatarak fidan dikiminin önemini vurguladı. Yeşilin ve doğanın korunması için var güçleri ile çalıştıklarını dile getiren Tutal, vatandaşların da aynı duyarlılık içinde fidanların yetişmesi için gayret göstermesi gerektiğini belirtti. Etkinlikte 39 kırsal mahallede vatandaşlara 20 bin adet tüplü sedir, karaçam, bin adet açık kök çınar ve 600 adet 8-10 yaşlarında karaçam ücretsiz olarak dağıtıldı.