Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 15:41

Seydişehir Belediyesinden ağaç duyarlılığı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından Selçuklu Çay Bahçesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) binası yapımı için kullanılacak olan alanlarda bulunan çam ve ardıç ağaçları, ağaç sökme ve dikme makinesi marifetiyle sökülerek, farklı alanlarda değerlendiriyor.

Seydişehir Belediyesinden ağaç duyarlılığı

26 Şubat 2018 15:41


Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Aile Çay Bahçesi ve KOMEK hizmet binası hazırlıkları kapsamında inşaat alanında bulunan ağaçları ağaç sökme makinesi ile sökerek şehrin muhtelif yerlerine dikti.


Başkan Tutal, ağaç sökme makinesi ile kesim yapmadan ağaç sökme ve dikme makinesi ile ağaçların alındığını ihtiyaç olan bölgelerde toprakla buluşturulduğunu kaydetti. Mevsim şartlarının da ağaç söküm ve dikim çalışmaları için uygun olduğunu ifade eden Başkan Tutal, “Ekiplerimiz daha fazla ağacın kurtarılması için büyük çaba sarf ediyor. Ağaç sökme makinesi öncelikle sökülecek ağacın dikileceği yeri kazıyor ve daha sonra büyük bir dikkatle ağacın köküne zarar vermeden sökümü yapılıp, nakli yapılarak açılan çukura dikimi gerçekleştiriliyor. Yeşili korumak adına çok titiz davranıyoruz. Yeni proje uygulama bölgelerimizde bulunan yetişmiş ağaçlarımızı belediyemize ait olan ağaç sökme makinemiz ile alıyoruz. Ağaç söküm ve dikim işlemi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafında yapılıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    7°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç