Seydişehir Belediyesinden ağaç duyarlılığı

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Aile Çay Bahçesi ve KOMEK hizmet binası hazırlıkları kapsamında inşaat alanında bulunan ağaçları ağaç sökme makinesi ile sökerek şehrin muhtelif yerlerine dikti.

Başkan Tutal, ağaç sökme makinesi ile kesim yapmadan ağaç sökme ve dikme makinesi ile ağaçların alındığını ihtiyaç olan bölgelerde toprakla buluşturulduğunu kaydetti. Mevsim şartlarının da ağaç söküm ve dikim çalışmaları için uygun olduğunu ifade eden Başkan Tutal, “Ekiplerimiz daha fazla ağacın kurtarılması için büyük çaba sarf ediyor. Ağaç sökme makinesi öncelikle sökülecek ağacın dikileceği yeri kazıyor ve daha sonra büyük bir dikkatle ağacın köküne zarar vermeden sökümü yapılıp, nakli yapılarak açılan çukura dikimi gerçekleştiriliyor. Yeşili korumak adına çok titiz davranıyoruz. Yeni proje uygulama bölgelerimizde bulunan yetişmiş ağaçlarımızı belediyemize ait olan ağaç sökme makinemiz ile alıyoruz. Ağaç söküm ve dikim işlemi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafında yapılıyor” dedi.