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20 Haziran 2017 13:00

Seydişehir Belediyesinden asfalt çalışmaları

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aktaş Mahallesinde 15 bin metrekare sıcak asfalt ve Değirmenci Mahallesinde 30 bin metrekarelik yolda sathi kaplama çalışması başlattı.

Seydişehir Belediyesinden asfalt çalışmaları

20 Haziran 2017 13:00


Seydişehir’in alt yapı sorunlarının çözülmesinin ardında, merkez ve kırsal mahallelerde sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aktaş Mahallesinde sıcak asfalt serimine, Değirmenci Mahallesinde ise sathi kaplama çalışmalarına hız verdi.


Birçok mahallede sıcak asfalt, parke taş çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, ifade eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Birçok cadde ve mahallemizde sıcak asfalt ve sathi kaplamalarımız çalışmasını yoğun bir tempo içerisinde devam ediyoruz. Bu sezonda gücümüz yettiği nispetin de tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarını tamamlayacağız. Hedefimiz her mahalleye, her caddeye, her sokağa aynı hizmeti götürmek" şeklinde konuştu.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Kızılcalar, Ulukapı, Değirmenci, Aktaş, Bahçelievler, Karakavak sıcak asfalt, Gevrekli, Bahçelievler, Irmaklı, Değirmenci, Ufuk Siteleri ve Stat Mahallelerinde sathi kaplama çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.




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