Seydişehir Belediyesinden bisiklet yolu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Caddesi güzergahında bulunan 6 bin metrekarelik Etibank yolunda bisiklet yolu yapım çalışmalarına başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına başlanılan bisiklet yolunda incelemelerde bulundu. Boksit Madeni rezervlerinin bulunması ile Etibank Alüminyum Tesislerinin yapımına başlandığını, Türkiye'nin ilk ve son fabrikasının Alüminyum Fabrikası olduğunu kaydeden Başkan Tutal, “O dönemde Seydişehir modern bir şehir olarak hazırlanmış. Modern şehir yapılanması kapsamında Türkiye Cumhuriyetinde o dönemde ilk defa bisiklet yolu yapılan ilçemizdir. Yıllardır vatandaşlarımız ve Etibank Alüminyum Tesislerinde çalışan hemşehrilerimiz tarafından kullanılması nedeniyle yolumuzda bazı bölgelerde bozulmalar ve aksaklıklar yaşandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu yolun yeniden düzenlenmesi çalışmalarına başladı. Ekiplerimiz en kısa zamanda çalışmalarını tamamlayacak. Türkiye'nin yapılmış olan ilk resmi bisiklet yolunun tamir ve bakımı yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Şehrin farklı noktalarında bisiklet yolu yapımına devam edeceklerini belirten Başkan Tutal, “Sağlıklı yaşam ve gençlerimizi bisiklet kullanıma teşvik etmek amacı ile bisiklet yollarımızın yapımına devam edeceğiz. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı yaşam sürmeleri için spor yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Şehrimizi parklar, fitness alanları, semt sahaları, voleybol sahaları ve bisiklet yolları ile donatıyoruz" dedi.