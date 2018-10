Seydişehir Belediyesinden eğitime destek

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi kırsal ve merkez mahallelerde bulunan eğitim kurumlarında yürüttüğü çalışmalarla eğitime verdiği desteği sürdürüyor.

Yapımı tamamlanan, eğitim ve öğretime başlayacak olan Mahmut Esat Ortaokulunun bahçesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, eğitim öğretim gören çocuklar ile gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, bu kapsamda öğrenim gördükleri eğitim kurumlarına her yönden tam destek sağladıklarını kaydetti. Seydişehir Belediyesi olarak, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde bulunan okulları zaman zaman ziyaret ederek öğrencilerle, okul idarecileriyle ve öğretmenlerle bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Tutal, bu ziyaretlerde öğrencilerden ve eğitim camiası mensuplarından gelen talepleri dinlediklerini, kendilerine aktarılan sorunlara çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini kaydetti. Başkan Tutal, “Okul ziyaretlerimizde bugüne kadar öğrencilerimize sözünü verdiğimiz her talebi bir bir yerine getirdik. İlgili birimlerimiz, talimatımız doğrultusunda çok sayıda okulumuzun bahçesine ya da okul bahçesi uygun değilse bahçe dışına ya da yakınlarındaki uygun alanlara içerisinde futbol, voleybol ve basketbol branşlarında sportif aktiviteleri yapabilecekleri imkanlar sağladı. Birçok okul bahçesinin çevre düzenlemelerini yaptık, zeminine sıcak asfalt serimi yaptık. Talepler doğrultusunda öğrencilerimizin okul bahçelerinde dinlenme vakitlerini daha iyi geçirebilmeleri için kamelyalar, banklar gönderdik. Bazı okullarımızın bahçelerinde duvar çalışmaları yaptık. Mahmut Esat Ortaokulu bahçemizde şu an ekiplerimiz hafriyat alımıyla okulumuzun çevresini temizlediler. Okulumuzun bahçe duvarları yıkılarak zemin sıcak asfaltla kaplanarak, çevre düzenlemesi tamamlanmış olacak. Talepler doğrultusunda, imkanlar ölçüsünde eğitime desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Tutal, göreve geldikleri günden bu yana Seydişehir Belediyesi olarak ilçe genelindeki okullara, eğitime tam destek kapsamında hizmet verdiklerini bundan sonra da aynı hizmete devam edeceklerini kaydetti.