Seydişehir Belediyesinden iftar

Çatmakaya Mahallesinde Seydişehir Belediyesi tarafından kurulan şişme oyun gurupları, animasyon gösterileri Çatmakayalı çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir ay olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Şehir merkezinde ne yapıyorsak, kırsal mahallelerimizde de aynısı olsun düsturuyla hareket etmeye başladık. Ramazan ayında şehir merkezinde nasıl çocuklarımız eğleniyorsa dış mahallelerde o çocuklarımızda aynı duyguları yaşasın istedik. Birlikte iftar yapacağız. Ramazan ayı rahmet, bereket, huzur, mutluluk ayı. Bu huzuru, mutluluğu beraberce yaşayabilmek , her şeyin üstünde. Bu duyguları beraberce yaşayalım diye bu programları başlattık" dedi.

İslam coğrafyası üzerinde sıkıntılar yaşandığını kaydeden Başkan Tutal, “Kudüs’te 65 Filistinli kardeşimiz şehit ediliyor. 3 Bin kardeşimiz yaralı. Mübarek aylarda biz bu tür hadiseleri hemen hemen her yıl yaşıyoruz. İnşallah bu yıl son olur. İslam Coğrafyasında bu güzel günlerin hürmetine inşallah akan gözyaşı ve kan diner. Bizler ne kadar şükretsek azdır. Dünyanın en güzel coğrafyasında mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. 40 yıldır terör ortamı oluşturmaya çalıştılar Allah’ın izni ile Türküyle, Kürdüyle bir araya gelmek suretiyle teröre dur dedik, bitirme noktasına getirdik, bitireceğiz. Irak’ta, Suriye’de yaşananların hedefinin Türkiye olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye İslam coğrafyasının geçmişte olduğu gibi bu günde liderliğini yapıyor. Bundan dolayı yaşanan hadiselerin Türkiye’yi karıştırmaya yönelik çalışmalar olduğunu herkes biliyor. Biz Cumhurbaşkanımızla, Reisimizle bu oyunu 16 yıldır bozduk. Bundan sonrada bozmaya devam edeceğiz. Önümüzde bir seçim var. Euro, dolar vesaire, piyasalar allak bullak edilmeye çalışılıyor. Bu kadar oyuna rağmen ülkemiz güçlü. Seçimleri sabote etmek için, seçim üzerinde oyunlar oynamak için Amerika’nın Siyonizm’in, İsrail’in, Yahudi iş adamlarının ülkemiz üzerindeki oynamış oldukları oyunlar var. Bu oyunu biz 24 Haziran’daki seçimlerde bozacağız ve yolumuza hep beraber yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çatmakaya Mahallesinde açılan iftarın ardından Başkan Tutal, mahalle sakinleri ile birlikte sohbet ederken Seydişehir Belediyesi tarafından mahalle sakinlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu, çocuklar kurulan şişme oyun guruplarında dilediğince eğlendi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Çatmakaya mahallesi meydanında verilen iftar yemeğinde mahalle sakinleri ile buluştu. Katılımın yoğun olduğu programa Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve mahalleliler katıldı.