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01 Haziran 2018 12:12

Seydişehir Belediyesinden iftar sofrası

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan iftar programları Yenice ve Kavak mahallesinde devam etti.

Seydişehir Belediyesinden iftar sofrası

01 Haziran 2018 12:12


Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın kırsal mahallelerde başlatmış olduğu iftar yemeği programına çok sayıda vatandaş katılıyor. Yenice ve Kavak Mahallelerinde gerçekleşen ve yüzlerce vatandaşın katıldığı iftar programında oruçlarını açan vatandaşlar verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a teşekkür etti.


Rahmet, bereket ve kurtuluş ayı olan Ramazan’da Seydişehir’in kırsal mahallelerinde iftar açtıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Ramazan ayı birliğin, dirliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoğun yaşandığı bir ay. Paylaşma duygusunun daha fazla öne çıktığı bir ay. Mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek hemhal oluyoruz hem de Ramazan ayının uhrevi havasını birlikte yaşıyoruz. İlk günden bu güne kadar Seydişehir merkezde vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerden, aynı şekilde kırsal mahallelerimizde faydalanacak. Şükürler olsun ki seçim beyannamemizde verdiğimiz vaatlerimizi gerçekleştiriyoruz. Projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.


Protokol konuşmalarının ardından Ramazan eğlenceleri, animasyon gösterileri ve yarışmalarla devam ederken çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.




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