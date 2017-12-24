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24 Aralık 2017 10:45

Seydişehir Belediyesinden kar mesaisi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek buzlanmalara karşı ana arterlerde bulunan cadde ve kavşaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Seydişehir Belediyesinden kar mesaisi

24 Aralık 2017 10:45


Akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı ile Belediye ekiplerinin kar mesaisine başladıklarını kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kar ve buzla mücadelede Seydişehir Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Başkan Tutal, "Ekiplerimiz yağan kar nedeni ile yolların kapanmaması için bir taraftan kar temizleme faaliyetini yürütürken, diğer taraftan da solüsyon çalışması gerçekleştiriyor. Yol ve kaldırımlardaki buzun etkisini kısa sürede yok etmek için solüsyon uygulaması yapıyoruz. Biz öncelikli olarak vatandaşımızın huzurunu ve rahatını düşünüyoruz, gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması için ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Greyderlerimiz, kar bıçaklı kamyonlarımız, solisyonlu araçlarımız, kamyonlarımız hepsi karla mücadele etmeye hazır" şeklinde konuştu.




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