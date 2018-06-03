Seydişehir Belediyesinden, Keloğlan Masalları

15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen etkinlikte çocukların severek izlediği ’Keloğlan Masalları Müzikali’ şarkıları ve sahne etkinlikleriyle çocukları eğlendirdi. Seydişehir Belediyesinin 15 Temmuz Milli İrade Meydanında hazırlanan alanda palyaçolar eşliğinde başlayan Ramazan etkinliklerinde çocuklar yarışmalar, oyunlar ve çeşitli gösterilerle eğlenerek Ramazan geceleri yaşıyor. ’Keloğlan Masalları Müzikali’ özel şarkıları, etkileyici dekoru ile çocukların hayal dünyasına renk katarken, Bilgecan Dede, Balkız, Karavezir, Huysuz, Uzun gibi karakterler ile çocuklarlar aileleri ile birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

Müzikalin hikayesi ise şöyle: Karavezir yüzünden Elma Şekeri Festivali’nin yapılamadığını öğrenen Keloğlan, Bilgecan Dede ve Balkız’ın da yardımıyla, Elma Şekeri Festivali’ni gerçekleştirmek için Uzun, Huysuz, Karavezir ve muhafızlara karşı zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır. Kıvrak zekasıyla da bunun üstesinden gelir.

Ramazan etkinliklerinin sonunda Seydişehir Belediyesi tarafından çocuklara ve yetişkinlere çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıtıldı.