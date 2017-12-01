Seydişehir Belediyesinden mahallelere spor aletleri

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Söz verdiğimiz gibi merkez mahallelerdeki hizmetleri kırsal mahallelere de götürüyoruz. 8 kırsal mahallemize fitness spor aletlerinin montajını tamamlayarak hizmete sunduk. Güle güle kullansınlar. Hemşehrilerimiz uzak yakın demeden hizmetin en iyisine layıktır. Bizlerde hizmette onlara layık olmaya çalışıyoruz. Allah hayırlı işler yapmaya bizi her daim vesile kılsın” dedi.

Büyükşehir Yasası ile mahallelere dönüşen 8 beldenin park çalışmalarının tamamlanmış olduğunu dile getiren Başkan Tutal, fitness, sağlıklı yaşam spor aletlerinin de parklara montajlarının yapılarak hizmete açıldığının müjdesini verdi.