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01 Aralık 2017 15:30

Seydişehir Belediyesinden mahallelere spor aletleri

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından 8 kırsal mahalleye sağlıklı yaşam için 8 takım fitness spor aletleri teslim edildi.

Seydişehir Belediyesinden mahallelere spor aletleri

01 Aralık 2017 15:30


Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Söz verdiğimiz gibi merkez mahallelerdeki hizmetleri kırsal mahallelere de götürüyoruz. 8 kırsal mahallemize fitness spor aletlerinin montajını tamamlayarak hizmete sunduk. Güle güle kullansınlar. Hemşehrilerimiz uzak yakın demeden hizmetin en iyisine layıktır. Bizlerde hizmette onlara layık olmaya çalışıyoruz. Allah hayırlı işler yapmaya bizi her daim vesile kılsın” dedi.


Büyükşehir Yasası ile mahallelere dönüşen 8 beldenin park çalışmalarının tamamlanmış olduğunu dile getiren Başkan Tutal, fitness, sağlıklı yaşam spor aletlerinin de parklara montajlarının yapılarak hizmete açıldığının müjdesini verdi.




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