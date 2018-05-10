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10 Mayıs 2018 13:12

Seydişehir Belediyesinden okullara geri dönüşüm kutusu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından, ilçede ki tüm ilkokul ve ortaokullara geri dönüşüm kutusu dağıtıldı.

Seydişehir Belediyesinden okullara geri dönüşüm kutusu

10 Mayıs 2018 13:12


Seydişehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından okullarda geri dönüşüm bilincini arttırmak, geri dönüştürülebilen atıkların toplanmasını ve kolayca ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla ilçedeki tüm ilkokul ve ortaokullara kağıt, karton, plastik, cam toplama kutusu yerleştirildi.


Küçük yaşlarda doğanın korunması ve çevre bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda böyle bir çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Mehmet Tutal, “Seydişehir’de faaliyet gösteren ilkokul ve ortaokullarda geri dönüşüm projesi başlattık. Son yıllarda yaşanan çevre kirliği artmakta ve yaşam kalitemizi düşürmektedir. Bizler bu kirliliğe engel olmak için gelecek nesillerimizi geri dönüşüm konusunda bilinçli birer şahsiyet olarak yetiştirmeliyiz. Doğamızın ve eko sistemin dengesini bozmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Ortak yaşam alanımız olan tabiatı temiz tutmak hepimizin birer vatandaşlık ve insanlık görevidir" dedi.


Okullarda toplanılan geri dönüşüm atıklarının Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından alınacağı kaydeden Başkan Tutal, “Hedefimiz ileri ki yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak. Bilinçsizce doğaya bıraktığımız cam, pet şişe, naylon, atık piller son derece tehlikeli zararlar vermektedir. Bu nedenle bilinçlenmenin öncelikle çocuklarımızdan başlamasını düşündük. Ben öğrencilerimizden çalışmalarımıza destek olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.




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