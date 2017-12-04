Seydişehir Belediyesinden okullara trafik parkuru

Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, trafik kurallarının insan hayatında önemli olduğunu belirterek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmek ve bu konudaki toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak amacıyla trafiğe hayat katacak bir çalışma yapıldı. Amacımız okullarımızda eğitim alan, trafik kurallarını kavrayan ve dikkate alacak bireyler yetiştirmek. Her yıl binlerce insanımızı kaybettiğimiz, milyonlarca insanımızın yaralandığı ve milyarlarca hasara neden olan trafik kazalarını görmek bizleri üzmektedir. Bu kazaların büyük bölümünün ise sürücü ve trafik alan ihlallerinden kaynaklanması önemli bir konu. Bu noktada zamanında eğitimlerin, trafikte daha bilinçli bireylerin yetişeceğini düşünerek Seydişehir Belediyemizin de proje ortağı olduğu ÇOGEP kapsamında okullarımızda trafik parkuru çalışması başlattık" dedi.