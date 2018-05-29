Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 14:11

Seydişehir Belediyesinden sinekle mücadele

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi.

Seydişehir Belediyesinden sinekle mücadele

29 Mayıs 2018 14:11


Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 3 ayrı ekip oluşturulduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekiplerin merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdiğini kaydetti. Özellikle akşam saatlerinde ilaçlama faaliyetlerinin daha yoğun olduğunu kaydeden Başkan Tutal, “Her gün ekiplerimiz ilaçlama çalışması yapıyor. Yaz mevsiminde yaşanılan sinek üremesinin önüne geçilebilmesi yönünde sürdürülen çalışmalar, sadece akşamları değil, sabahın erken saatlerinde de devam ediyor. Ekipler tüm mahallelerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. İlaçlama faaliyetlerinde modern ilaçlama teknikleriyle doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına ve eko sisteme zarar vermeyecek ilaçlar kullanıyor. Şehir merkezinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de yapılıyor” dedi.


İlaçlama çalışmasının yıl boyunca tüm sokaklardaki temiz ve kirli su rögarlarında devam edeceğinin altını çizen Başkan Tutal, “Yaz aylarının önemli bir rahatsızlığı da ağaç ve bitki zararlılarından kaynaklanmaktadır. Park bahçe ve mesire alanlarımızdaki tüm ağaç, çalı ve bitkiler de ilaçlama çalışmaları kapsamında bu zararlılara karşı ilaçlanacaktır. Böylece hem bitki sağlığı, hem de halkın sağlığı ve esenliği sağlamış olacaktır. Gerek çevre sağlığı gerekse yeşil alanlarda kullanılan ilaçlar, insanımıza zarar vermeyen dünya sağlık örgütü ve sağlık bakanlığının ruhsatlandırdığı ilaçlardır” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
23
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç