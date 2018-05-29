Seydişehir Belediyesinden sinekle mücadele

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 3 ayrı ekip oluşturulduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekiplerin merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdiğini kaydetti. Özellikle akşam saatlerinde ilaçlama faaliyetlerinin daha yoğun olduğunu kaydeden Başkan Tutal, “Her gün ekiplerimiz ilaçlama çalışması yapıyor. Yaz mevsiminde yaşanılan sinek üremesinin önüne geçilebilmesi yönünde sürdürülen çalışmalar, sadece akşamları değil, sabahın erken saatlerinde de devam ediyor. Ekipler tüm mahallelerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. İlaçlama faaliyetlerinde modern ilaçlama teknikleriyle doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına ve eko sisteme zarar vermeyecek ilaçlar kullanıyor. Şehir merkezinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de yapılıyor” dedi.

İlaçlama çalışmasının yıl boyunca tüm sokaklardaki temiz ve kirli su rögarlarında devam edeceğinin altını çizen Başkan Tutal, “Yaz aylarının önemli bir rahatsızlığı da ağaç ve bitki zararlılarından kaynaklanmaktadır. Park bahçe ve mesire alanlarımızdaki tüm ağaç, çalı ve bitkiler de ilaçlama çalışmaları kapsamında bu zararlılara karşı ilaçlanacaktır. Böylece hem bitki sağlığı, hem de halkın sağlığı ve esenliği sağlamış olacaktır. Gerek çevre sağlığı gerekse yeşil alanlarda kullanılan ilaçlar, insanımıza zarar vermeyen dünya sağlık örgütü ve sağlık bakanlığının ruhsatlandırdığı ilaçlardır” şeklinde konuştu.