Seydişehir Belediyesinin iftar sofrası Kuran Mahallesine kuruldu

Seydişehir Belediyesi her gün farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofraları ile mahalle sakinlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Mübarek Ramazan ayında geri sayıma başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Sayılı günler çabuk geçiyor. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı ibadetlerimizi kabul eylesin. Güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Ülke olarak, Seydişehir olarak sakin sükunetli bir Ramazan ayı eda ettik. Bundan dolayı Rabbimize ne kadar şükretsek azdır” dedi.

Seydişehir’de dört yılı tamamladıklarını kaydeden Başkan Tutal, “Yerelde ciddi anlamda hizmetler ediyoruz. Seydişehir’i yeniden inşa eder pozisyondayız. Son 15 -16 yıldır Türkiye yeniden inşa edildi. Ülkemize artık terörün belini kırdık, bitiriyoruz. Komşu ülkelerimizdeki terör yuvalarını da kahraman askerlerimiz yok ediyor. Ülkemiz şükürler olsun belli bir noktaya geldi, belli bir güce ulaştı. Hem siyasi olarak, hem ekonomik olarak. İslam coğrafyasının liderliğini, sorumluluğunu üzerinde taşıyor. Diğer taraftan bu gelişme birilerini de rahatsız ediyor. Bundan dolayı ülkemiz üzerinde gelişmeyi arzu etmeyen, huzurumuzu, mutluluğumuzu bozmak istemeyen bazı güçler eylemler yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın üzerinde oyunlar oynuyorlar. 17- 25 Aralık ve 15 Temmuz ihanet hareketi gibi. Ama bu milletimiz bunların tamamının önüne durdu, göğsünü siper etti.Bu ülke üzerinde oynanan oyunların hepsini Allah’ın izniyle tek tek boşa çıkardı.Önümüzde bir seçim var. Bu seçim de çeşitli oyunlar, çeşitli entrikalar oynanıyor. Ekonomik olarak ülke kaosa götürülmek isteniyor. Bu güne kadar biz bu oyunların tamamını bozduk. İnşallah 24 Haziran’da aynı şekliyle bu oyunları bozacağız” şeklinde konuştu.

Kuran Mahallesinin kendilerini hiçbir zaman mahcup etmediğini sözlerine ekleyen Tutal, “Kuran mahallemize geldiğimizde burada adeta kendi evimize gelmiş gibi rahat ettik. Cumhurbaşkanımıza olan desteğini ve siyasi desteğinizi hiçbir zaman esirgemediniz biz bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlerle bir arda olmak bizler için büyük mutluluk ve huzurdu. Rahmet ayı mutlaka evimizde hepimizin iftar sofrası var. 7’den 70’e hepiniz meydana geldiniz. Allah razı olsun iftarı bizimle birlikte açtınız bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Aynı huzur ve mutlulukta bayrama ulaşmayı Rabbim nasip eylesin inşallah” dedi.

Kuran Mahallesinde açılan iftarın ardından Başkan Tutal mahalle sakinleri ile birlikte sohbet ederken Seydişehir Belediyesi tarafından mahalle sakinlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Çocuklar ise kurulan şişme oyun gurupları ve animasyon gösterileri ile eğlendi.

Kuran Mahallesinde düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, teşkilat üyeleri, mahalle sakinleri katıldı.