Seydişehir Çal Tepesinde ilk kez yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bin 200 metre yükseklikte bulunan Çal Tepesinde ilk kez yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirildi.

Seydişehir Belediyesinin katkıları ve Seydişehir Türk Hava Kurumu Şube Başkanlığı işbirliği ile bin 200 metre yükseklikte bulunan Çal Tepesinde ilk kez yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın da izlediği etkinlikte Seydişehir semalarında görsel bir şölen oluştu.

Seydişehir'de yamaç paraşütü yapılması noktasında en uygun bölgenin Çal Tepesi olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Seydişehir'de alternatif spor dallarının gelişmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada ilk uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizim buradaki hedefimiz sokaklarımızdaki gençlerimizi bir çatı altında toplayarak sporu sevdirerek ve boş zamanlarını sosyal aktivitelere katılarak değerlendirmeleridir. Sayın Kaymakamımızla birlikte gençlerimiz ve bölgemiz insanlarına bu tür etkinliklerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben Konya'dan katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum, yamaç paraşütü yapmak isteyen kardeşlerimize ve ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.