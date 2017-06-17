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17 Haziran 2017 13:29

Seydişehir Emniyet Müdürlüğünde iftar programı

Konya’nın Seydişehir İlçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğünde iftar programı

17 Haziran 2017 13:29


Polis merkezi bahçesinde düzenlenen iftar programına Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, komiserler, polisler ve diğer personel katıldı.


Yemek sonrası tayinleri çıkan komiser Kadir Ölmez, polis memurları Mustafa Keçibaş ve Levent Kör’e plaket verildi. İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir çalıştıkları dönem içerisinde başarılı görevlerde bulunan mesai arkadaşlarını buruk bir mutluluk ile uğurladıklarını söyleyerek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.




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