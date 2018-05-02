Seydişehir hem yıl sonu sergisi açıldı

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Her yerde, herkes için eğitim parolası, usta öğreticileri ve diğer personeli ile çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden HEM Müdürü Refik Dereli “Merkezimiz şu an 130 yakın öğretmeni ile eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir.Herkes için hayat boyu öğrenme sloganı ile yola çıkan merkezimiz mesleki ve teknik , kültürel kurslar, okuma yazma kursları ile hemşerilerimize hizmet etmektedir.Merkezimiz Nisan ayı itibari ile 179 genel kurs, 32 okuma yazma kursu, 128 mesleki kurs açarak toplamda 339 sayısına ulaşmıştır Okulların kapanması ile birlikte açılacak olan kurslarımız ile birlikte 400 kurs sayısı hedefine ulaşmayı planlamaktadır. Kurslarımız 2 Bin 790 erkek , 3 Bin 775 Bayan olmak üzere toplam 6 Bin 564 kursiyerimize hizmet etmekteyiz" dedi.

Halk Eğitim Merkezlerinin yapmış olduğu çalışmaların takdire şayan bir hizmet olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;ev hanımlarımız veya emekli olan vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri , kendilerini geliştirdikleri, aynı zamanda üretime katkı sağladıkları bir alana ihtiyaç var. Bu alanında Halk Eğitim Merkezlerinde çalışmalar yapılarak, ilçemizde yıllardır sergileniyor. Bu çalışmalarından dolayı ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Şehrimizin merkezinden başlayan, kırsal mahallelere kadar kursların açılması suretiyle bölge insanımıza bilgi , beceri ve el işleri noktasında yeteneklerini geliştirmeleri noktasında destek oluyorlar" diye konuştu.

Yurdun dört bir yanında Halk Eğitim Merkezlerinin 7’den 70’e toplumun her kesimine hitap ettiğini belirten Kaymakam Aydın Erdoğan, toplumumuzun sosyo-kültürel seviyesi, bilgi ve becerilerini artırmak için sanatsal faaliyetlerini sergilemek için kurslar açılmakta. Yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerimize ve kurslarımızı açan yetkililerimize teşekkür ediyorum "şeklinde konuştu.

Kursiyerler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından ilçe protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan sergi gününe kadar açık kalacağı bildirildi. Programa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal,İlçe Jandarma Komutanı Üst.Tgm Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, CHP İlçe Başkanı Orhan Özel , STK Başkanları, Daire Amirleri, ve çok sayıda vatandaş ve kursiyer katıldı.