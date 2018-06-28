Seydişehir heyetinden Başkan Altay’a ziyaret

Seydişehir Belediyesi olarak Konya Büyükşehir Belediyesinin gücünü ve desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, bu göreve yeni seçilen Uğur İbrahim Altay’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Tutal, ziyaretinin sonunda Başkan Altay’a Seydişehir’in tarihi değerlerini yansıtan bir tablo hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber Konya ve Seydişehir’in bir bütün olduğunu çalışmalara bu yönde devam edileceğini kaydetti. Başkan Altay, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve İlçe Başkanı Konurer’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kaymakam Aydın Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer birlikte ziyaret etti.