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28 Haziran 2018 11:25

Seydişehir heyetinden Başkan Altay’a ziyaret

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Seydişehir heyetinden Başkan Altay’a ziyaret

28 Haziran 2018 11:25


Seydişehir Belediyesi olarak Konya Büyükşehir Belediyesinin gücünü ve desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, bu göreve yeni seçilen Uğur İbrahim Altay’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Tutal, ziyaretinin sonunda Başkan Altay’a Seydişehir’in tarihi değerlerini yansıtan bir tablo hediye etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber Konya ve Seydişehir’in bir bütün olduğunu çalışmalara bu yönde devam edileceğini kaydetti. Başkan Altay, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve İlçe Başkanı Konurer’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kaymakam Aydın Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer birlikte ziyaret etti.




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