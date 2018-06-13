Seydişehir KOMEK binasının temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydişehir ilçesine hizmet verecek KOMEK binasının temeli atıldı.

Düzenlenen temel atma töreninde konuşan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, KOMEK binasının hayırlı olmasını dileyerek, 24 Haziran’da Seydişehirlilerden destek istedi. Tüfekci, “Öylesine önemli hamle yılları yaşıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin mihmarlığında ülkemiz emin adımlarla ilerliyor. İnanıyorum ki vatandaşımız 24 Haziran’da hemen bayramdan sonra ikinci bir bayramı yaşatacak ve bu hizmetler aynen kaldığı yerden devam edecek. Konya Büyükşehir Belediyemiz AK Parti’nin misyonuna uygun bir şekilde çok önemli hizmetlere imza attı” ifadelerini kullandı.

"KOMEK artık uluslararası bir marka"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin KOMEK hizmeti ile çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “KOMEK artık ulusal ve uluslararası bir marka haline geldi. 600 bine yakın vatandaşımız KOMEK’ten faydalandı. Sadece Seydişehir’de bu dönem bin 684 kardeşimiz bu hizmetten faydalanıyor. KOMEK binasının arsası Seydişehir Belediyesi tarafından tahsis edildi. KOMEK binalarının şehir merkezlerinde bulunması hemşehrilerimizin ulaşımı açısından çok önemli. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, milletvekillerimiz teşkilatlarımızla birlikte şehrimizi adeta yeniden inşa ediyoruz” dedi.

"KOMEK adeta bir halk üniversitesi"

Önceki Dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek de, KOMEK’in şu anda Türkiye’deki en büyük meslek edindirme kurs ailesinden birisi olduğunun altını çizdi. Akyürek, “KOMEK adeta bir halk üniversitesi. 4-5 branşla yola çıkmıştık sonra 100 oldu, 150 oldu, 200 ve 250 mesleki branşa ulaştı. Kayıtlı kursiyer olarak da 2-3 binlerden başladık. Şu anda ASEM’ler ile birlikte 61 kurs merkezimizde 600 bine yakın kursiyer sayımızla büyük bir markayı oluşturmuş olduk. Bundan sonra da başarı çıtasının daha da yukarılara çıkarılarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

"AK Parti bir hizmet hareketidir"

Seydişehirlilerin çok daha rahat ve iyi bir yaşam sürmeleri adına büyük gayretleri olan Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi’ne teşekkür eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da “AK Parti bir hizmet hareketidir ve yaparsa AK Parti yapar. İrfanla, erdem ve cesaretle yeniden AK Parti diyoruz. İnşallah 24 Haziran’da yeni bir hikâyesini daha hep birlikte yazacağız. Türkiye yeniden şahlanışı ve küresel yürüyüşünü devam ettirecek” diye konuştu.

"Türkiye sıkıştırılmak istenen kalıba sığmayacak"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin 2002 öncesinde birçok ekonomik kriz ve yokluktan geçtiğini ancak bugünkü birçok önemli gelişmeye rağmen AK Parti kadrolarının yeni bir başlangıç yaptığının altını çizdiği konuşmasında, “Türkiye 24 Haziran’dan sonra yoluna çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Onun için de Seydişehir’den Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermesini arzu ediyoruz. Aynı şekilde milletvekili seçimlerinde de 15 milletvekili adayımızı da meclise göndermek istiyoruz” diye konuştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte Seydişehir’in çehresini değiştirecek hizmetlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından Seydişehir KOMEK binasının temeli dualar eşliğinde kurdele kesilerek gerçekleştirildi.