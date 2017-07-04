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04 Temmuz 2017 13:15

Seydişehir’da sinekle mücadele çalışmaları

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte sinekle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Seydişehir’da sinekle mücadele çalışmaları

04 Temmuz 2017 13:15


Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 3 ayrı ekibinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ve ekiplerin merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdiğini söyledi. Özellikle akşam saatlerinde ilaçlama faaliyetlerinin daha yoğun olduğunu kaydeden Başkan Tutal, “Her gün yapılan çalışmalarda ekiplerimiz ilaçlama çalışması yapıyor. Yaz mevsiminde yaşanan sinek üremesinin önüne geçilebilmesi yönünde sürdürülen çalışmalar, sadece akşamları değil, sabahın erken saatlerinde de devam ediyor. Ekipler tüm mahallelerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. İlaçlama faaliyetlerinde modern ilaçlama teknikleriyle doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına ve eko sisteme zarar vermeyecek ilaçlar kullanıyor. Şehir merkezinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de yapılıyor” dedi.




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